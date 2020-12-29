Muhtar ve mahalle sakinlerinden Başkan Tutal'a teşekkür
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Muhtar ve mahalle sakinlerinden Başkan Tutal'a teşekkür

29.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:18
Muhtar ve mahalle sakinlerinden Başkan Tutal'a teşekkür

Gökçehüyük Mahallesi Muhtarı Mehmet Çiftçioğlu ve mahalle sakinleri Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret ederek, mahallelerinde yapılan çalışmalar ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Gökçehüyük Mahallesi Muhtarı Mehmet Çiftçioğlu ve mahalle sakinleri Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret ederek, mahallelerinde yapılan çalışmalar ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Tutal'ın hizmet konusunda isteklerini yerine getirdiğini belirten mahalle sakinleri, şunları kaydetti:

"Sağ olsun her zaman yanımıza gelerek bir ihtiyacımızın olup olmadığını sordu. Kendisine mahallemizde yıllardır yaşadığımız sorunlarımızı gerek muhtarımız aracılığı ile gerek kendimiz dile getirdik. Bu talebimizi anında dikkate alarak çalışmalara başladı. Çevre düzenlemesi, parke taş serimi, yol bakım ve onarım çalışmalarının yapılmasında desteğini esirgemeyen başkanımıza mahallemiz adına teşekkür ediyoruz."

Tutal ise hizmet götürme noktasında kırsal ve merkez olmak üzere 55 mahalleyi eşit gördüklerini ve çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, "Seydişehir'in tüm bölgelerine hizmet götürmek boynumuzun borcudur. Bizler bu makama gelirken sizlere hizmet etmek için geldik. Bu görevde olduğumuz sürece bizlere emanet edilen makamın hakkını vermek zorundayız. Allah'ın izniyle bugüne kadar hep sorumluluk bilinci ile hareket ettik ve güzel işler ortaya çıkardık." diye konuştu.

Önceliklerinin hizmet olduğuna dikkati çeken Tutal, ilçenin daha iyi yerlere gelebilmesi için uğraştıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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