MUHTAR VE GÖNÜLLÜLER, 4 CANA SAHİP ÇIKTI

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da çocukları Poyraz (6), Filiz (7) ve Emirhan Gümüş (9) ile gecekonduda yaşam savaşı veren Türkan Boksör (35), muhtar ve gönüllülerin yardımlarıyla hayata tutunuyor. Çocukları bakıma muhtaç olduğu için evde bırakıp çalışamadığını aktaran Boksör, "Ancak hafta sonları bina temizliğine giderek para kazanabiliyorum" dedi.

Antalya'nın Altınova mahallesinde gecekonduda üç çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Türkan Boksör, çocuklarına hem annelik, hem babalık yapıyor. Çocuklarının babasının kendisine şiddet uyguladığını, bu nedenle boşandıklarını anlatan Boksör, "Babaları çocuklarıyla ilgilenmiyor. Maddi veya manevi destek olmuyor. Üç çocuğumu tek başıma büyütüyorum. Hiçbir yakınım hayatta değil. Bu dünyada çocuklarım bana, ben onlara dayanak oluyor, birbirimize güç veriyoruz" dedi. Kendisini yalnız bırakmayan yardımseverler olduğunu, bir şekilde çorbasını kaynattığını anlatan Boksör, "Hayatım çok zor. Allah'ıma dua ediyorum. Benim gücümü yerinde kılsın ki çocuklarımın yanında olabileyim. Onlara iyi bir gelecek vermek istiyorum. Okullarını başarıyla bitirip, hayırlı evlatlar olmalarını temenni ediyorum. Bakıma muhtaçlar, o nedenle evde bırakıp gündelik işte çalışamıyorum. Ancak hafta sonları bina temizliğine giderek para kazanabiliyorum" dedi.

'BOYNUMU BÜKMÜYOR, HEM ANNELİK HEM BABALIK YAPIYORUM'

Bir dönem evinin çatısının aktığını, rutubet nedeniyle küçük oğlu Poyraz'ın astım hastası olduğunu anlatan Boksör, "Yağmurlu günlerde yataklarımızın üzerine su geliyordu. Mahalleden bir tanıdık Haşim İşcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay ağabeye durumumuzu anlatmış. O da bir gün ustalarla çıkıp geldi. Çatımızı onardılar. Şimdi çok şükür evimizin içine su gelmiyor. Çocuklarım kuru yataklarda uyuyor. Filiz ve Emirhan sabahları, Poyraz da öğlenleri okula gidiyor. Zor şartlarda yaşıyorum ama boynumu bükmüyorum. Onlara hem annelik hem babalık yapmaya çalışıyorum" dedi.

'AKŞAMLARI KİTAP SAATİMİZ'

Her akşam çocuklarıyla tek göz odanın içinde yanan sobanın başında toplandıklarını ve onlara kitap okuduğunu söyleyen Türkan Boksör, "Okullarını başarıyla tamamlayıp, iyi işlerde çalışmalarını istiyorum. Benim hayata karşı güçlü duruşumun tek nedeni çocuklarım. Tüm zorluklara onlar için göğüs geriyorum. Ama gücümün kesildiği zamanlar da olmuyor değil. O zamanlarda da iyi insanların karşıma çıkıp bana destek olmaları, beni tekrar güçlendiriyor" diye konuştu.

'DUYAR DUYMAZ ÇATISINI ONARMAK İÇİN EKİP TOPLADIM'

Türkan Boksör'ün evinin çatısının aktığını öğrenir öğrenmez mahalle esnafından gönüllü ekip toplayarak eve ulaştıklarını belirten Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, "Çok vahim durumdalar. Anne gecesini gündüzünü çocuklarına adamış durumda. Babaları ortada yok. Maddi gelirleri yok. Yataklarının üzerine yağmur suyu akarken uyumaya çalışan bir aileden bahsediyorum. Çatılarını onardık. Çok şükür artık evleri yatakları kuru. Şimdi rutubetten sararmış çürümüş duvarları en kısa sürede boyayıp temizleyeceğiz. Burada yaşayan bu dört cana sahip çıkmamız gerek" diye konuştu.