Muhtar ve devlet memuru kaçak kazı yaparken JASAT'a yakalandı

29.02.2020 10:29 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:35

Denizli'de kaçak kazı yapan ve aralarında 1 muhtar ile 1 kamu görevlisinin de olduğu define avcıları jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahıslardan 8'i adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgilere göre, olay, Tavas ilçesinde meydana geldi. Bölgede kaçak kazı yapıldığına dair bilgi alan JASAT timi fiziki takibe başladı. Ardından harekete geçen jandarmanın dedektifleri 10 şahsı kazı yaptıkları yerde suçüstü yaptı. Şahısları gözaltına alan JASAT timi ardından karakola götürdü. Gözaltına alınanlar arasında 2 kişi ilk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 1 mahalle muhtarı ve 1 devlet memurunun da olduğu 8 kişi işlemlerinin ardından Tavas adliyesine sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahısların bazılarının kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce yüzlerini saklamaya çalışmaları dikkatlerden kaçmadı. Şahısların savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA