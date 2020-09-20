Muhtar vaka görülen apartmanları tek tek dezenfekte ediyor
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Muhtar vaka görülen apartmanları tek tek dezenfekte ediyor

Muhtar vaka görülen apartmanları tek tek dezenfekte ediyor -Sivas'ta bir mahalle muhtarı Covid-19 vakalarının görüldüğü apartmanları kendi imkanlarıyla dezenfekte ediyor.

20.09.2020 15:20 | Son Güncelleme: 20.09.2020 15:26

Muhtar vaka görülen apartmanları tek tek dezenfekte ediyor

-Sivas'ta bir mahalle muhtarı Covid-19 vakalarının görüldüğü apartmanları kendi imkanlarıyla dezenfekte ediyor.

SİVAS - Sivas'ta bir mahalle muhtarı Covid-19 vakalarının görüldüğü apartmanları kendi imkanlarıyla dezenfekte ediyor.

Sivas kent merkezi Kümbet Mahallesi muhtarı Erol Çakmak, Covid-19'la mücadelede önemli bir çalışma başlattı. Muhtar Çakmak, Covid-19 vakalarının görüldüğü apartmanlarda toplu kullanım alanlarını kendi imkanlarıyla dezenfekte ediyor. Vakaların görüldüğü apartmanlarda yaşayan vatandaşlar ise dezenfekte çalışmasından gayet memnun.

Kümbet Mahallesi muhtarı Erol Çakmak, "Yoğun pandemi döneminde vakalarda artış yaşanıyor. Genelde yaşanan bu artış mahallemize de yansıdı. Pozitif vakaların görüldüğü apartmanlarımız öncelikli olmak üzere talep gelen bütün binalarımızı ilaçlamaya çalışıyoruz. Hepsine de yetişeceğiz. Bu ilaçlamayı muhtarlığımızın bütçesiyle yapıyoruz. Vatandaş çok memnun, ilaçlamanın ardından mahallelide psikolojik rahatlama var" dedi.

Apartman yöneticisi Lokman Adıgüzel, yapılan dezenfekte çalışması sonrası psikolojik bir rahatlama yaşadıklarını belirterek muhtar Çakmak'a teşekkürlerini dile getirdi.

Muhtar vaka görülen apartmanları tek tek dezenfekte ediyor

Kaynak: İHA

IHA Editörü - VEYSEL KORKMAZ
VEYSEL KORKMAZ
IHA Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 15:31:27. #1.15#
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