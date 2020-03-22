Muhtar, sokağa çıkamayan mahallelinin ihtiyacını bisikletiyle karşılıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Muhtar, sokağa çıkamayan mahallelinin ihtiyacını bisikletiyle karşılıyor - Haberler
Koronavirüs, Afyon, Güncel

Muhtar, sokağa çıkamayan mahallelinin ihtiyacını bisikletiyle karşılıyor

AFYONKARAHİSAR'da 36 yıllık mahalle muhtarı Erdal Balıbey (60), koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaması istenen mahallelinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için bisikletiyle kurye hizmeti vermeye başladı.

22.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:33
Muhtar, sokağa çıkamayan mahallelinin ihtiyacını bisikletiyle karşılıyor

AFYONKARAHİSAR'da 36 yıllık mahalle muhtarı Erdal Balıbey (60), koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaması istenen mahallelinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için bisikletiyle kurye hizmeti vermeye başladı. Balıbey, "Mahallemde 6 bin 800 vatandaşım var. İletişimimizi telefon ve sosyal medyadan sağlayarak ihtiyaçlara her an cevap verebiliyoruz" dedi. 

Dünyada yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle hükümetin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında, birçok sektörde verilen hizmetler durdurulurken, halkın da zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuluyor. Son alınan kararla 65 yaş ve üzerindeki kişilerin evden çıkmalarına kısıtlama getirildi. Afyonkarahisar'ın Güvenevler Mahallesi'nde 36 yıldır muhtarlık yapan Erdal Balıbey de özellikle yaşlıların mağdur olmaması için harekete geçti. Muhtar Balıbey, telefon ve sosyal medya hesapları üzerinden halkı bilgilendirdi, evlerinden çıkamayanların ihtiyaçlarını da bisikletiyle gidip, gelerek kendisi karşılamaya başladı.

'HALKIMIN 24 SAAT EMRİNDE VE HİZMETİNDEYİM'Muhtar Erdal Balıbey, "1984 yılından bu yana Güvenevler Mahallesi'nin muhtarı olarak hizmet veriyorum. Koronavirüs çıktığından beri devletimizin ve hükümetimizin aldığı kararlar üzerine bu bilgileri gerek sosyal medya üzerinden gerek internet üzerinden paylaşarak hem sorunlara yardımcı olmak amacıyla hem de kişilere ulaşarak ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyorum. İnsanların uyması gereken kuralları anlatarak, yanlarında olarak mahallemizdeki insanlarımıza, kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyorum. Mahalle halkımın 24 saat emrinde ve hizmetindeyim" dedi.'6 BİN 800 VATANDAŞIM VAR'Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan yaşlıların ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Balıbey, "Yaşlılarımızın her ne tür gereksinimi varsa ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Finansörlüğünü yapan dostlarımız da var. İhtiyaçları anlatıyoruz ve onlardan aldığımız yardımları ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz. Durumu iyi olan vatandaşlarımız ise bizlere ücretini takdim ederek taleplerini iletiyor, biz de ihtiyaç duydukları ürünü alıp kendilerine ulaştırıyoruz. Mahallemde 6 bin 800 vatandaşım var ve tüm vatandaşlarımın telefon numaraları bende var. Benim numaram da mahalle sakinlerimin tamamında mevcut. İletişimimizi telefon ve sosyal medya hesabım üzerinden sağlayarak ihtiyaçlara her an cevap verebiliyoruz" diye konuştu.

Halkın, tedbirler artırıldıkça daha duyarlı davranmaya başladığını belirten Muhtar Balıbey, "Sokağa çıkmıyorlar, alışveriş merkezlerine gitmiyorlar, zorunlu ihtiyaçları olmadıkça sokağa çıkmayarak duyarlılığını da ortaya koyuyor ve kurallara riayet ediyor. Mahalle sakinlerimizin birçoğunun arkadaşı, birçoğunun ise evladı gibiyim. Mahallemizdeki insanların birçoğu beni muhtardan ziyade evladı, kardeşi olarak görür. Ben de bu mahallede büyüdüysem mahalle sakinlerimiz de beni sevip, şefkatle yaklaşıyorsa ben de bir muhtar, bir kardeşleri ve evlatları olarak elimden geldiğince onlarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız Haberler
İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Haberler
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda Haberler
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, 'En az virüs kadar tehlikeli' deyip uyardı: Yapmayın
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
'Evden çıkmayın' uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
"Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı
Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiasına Trump yanıt verdi
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Seda Akgül Ender Saraç Rita Wilson
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Bülent Korkmaz
Daha Fazla İtalya Twitter Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: Muhtar, sokağa çıkamayan mahallelinin ihtiyacını bisikletiyle karşılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 13:09:21. #1.14#
title