Muhtar Şakrak, "Kanalizasyon çalışması hayaldi gerçek oldu"
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Muhtar Şakrak, "Kanalizasyon çalışması hayaldi gerçek oldu"

13.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:37
Muhtar Şakrak,

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Ulucami Mahallesinde 700 metrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Ulucami Mahallesinde 700 metrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak, "Mahallemizin sokaklarında yaşanan kanalizasyon sorunu bizler için adeta hayaldi, MASKİ sayesinde gerçek oldu. Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akhisar ilçesine bağlı Ulucami Mahallesinde 700 metrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapıldı. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde mahalledeki tüm vatandaşlar sağlıklı ve yeterli bir altyapı sistemi kullanmaya başladılar.

"Artık sokaklarımız altyapıya kavuştu"

Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak, "Mahallemizdeki birçok sokakta kanalizasyon hattı sorunu vardı. MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığımız hızlı bir şekilde sorunumuzu çözüme kavuşturmak için harekete geçti ve çalışmanın 700 metrelik kısmı tamamlandı. Mahalle halkımız tarafından takdirle karşılanan bir çalışma oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz. Emeklerini esirgemeyen Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz ve Şahika Müdüre, ilçe şefliğimizdeki tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

Muhtar Şakrak, 'Kanalizasyon çalışması hayaldi gerçek oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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