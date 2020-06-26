Muhtar, PKK propagandasından gözaltına alındı ADIYAMAN'da, sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptıkları belirlenen biri muhtar 4 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptıkları belirlenen biri muhtar 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçecik Mahallesi Muhtarı M.Y. ile 3 kişinin, sosyal medya hesaplarından, PKK propagandası yaptığını belirledi. Bunun üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, muhtar ile isimleri açıklanmayan 3 şüpheli, evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı.Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorguları devam ediyor.

Kaynak: DHA