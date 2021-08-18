Muhtar Özgün, "Pırıl Pırıl Su İçiyoruz"

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde bulunan içme suyu deposunun bakım onarımını gerçekleştirdi.

Mahalle Muhtarı İdris Özgün de, "Fayans döşendikten sonra evlerimize pırıl pırıl su gelmeye başladı. Çalışmalardan çok memnunuz. Cengiz Başkanıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla bakım onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Salihli ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde yer alan içme suyu deposu da daha sağlıklı bir yapıya kavuştu. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yenilendi. Himaye çiti ile çevrilen depoya dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin de önüne geçildi.

"Cengiz Başkanıma çok teşekkür ediyorum"

Mahalle Muhtarı İdris Özgün, "Depomuza fayans döşendikten sonra evlerimize pırıl pırıl su gelmeye başladı. Çalışmalardan çok memnunuz. Cengiz Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler