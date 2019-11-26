Muhtar öncülüğünde kurulan kooperatifte hedef pazar Yunanistan

26.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:04

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytincilikle geçinen mahalle sakinlerinin muhtar öncülüğünde kurduğu kooperatifle, Yunanistan'a zeytinyağı ihracatı amaçlanıyor.

Tuzburgazı Mahalle Muhtarı Mutlu Akıllı, seçim öncesi mahallenin önemli geçim kaynaklarından olan zeytinciliği geliştirmek için kooperatif kurma vaadinde bulundu.

Seçildikten 5 ay sonra vaadini yerine getiren muhtar, eylül ayında Tuzburgazı Kalkınma Kooperatifini kurdu. Tamamı mahalle sakinlerinden 15 üyesi bulunan kooperatif, bu sezon yaklaşık 700 ton zeytin aldı. Kooperatifin kiraladığı tesiste yaklaşık 3 ton zeytinyağı, 400 kilogram da sabun üretildi ve markalı olarak satıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Akıllı, seçim sözünü yerine getirdiği için mutlu olduğunu, marka tescili için çalışmalara başladığını söyledi.

Söke'de doğup büyüdüğünü aktaran Akıllı, bölgenin en büyük geçim kaynaklarından birinin zeytincilik olduğunu ifade etti.

"Halkın kazanması için kooperatifi kurduk"

Üreticinin kooperatif sayesinde kazancını artırdığına dikkati çeken Akıllı, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 200 bin lira maliyetle bu işe başladık. Kooperatifle birlikte bölgede fiyatlar kilogram başına 1-3 lira arttı. Bizden önce 6 liraya satılan zeytin 9 liralara kadar çıktı. Tüccar zihniyeti gütmüyoruz. Amacımız ihracat yaparak köylümüze daha çok para kazandırmak. Şu an zeytin alımlarımızı bitirdik. Sırada sıkma var. Zeytinyağı için yoğun enerji harcıyoruz. Elimizden gelen ne varsa onu yapmaya çalışacağız."

Yunanistan pazarı hedefi

Ürünleri için belirledikleri "Domatia" markasını komşu mahalle olan Doğanbey'in eski isminden aldıklarını aktaran Akıllı, şöyle devam etti:

"Mübadele döneminde Yunanlılar vardı bu bölgede. Yaşları 100-200 yıl arasında değişen bu ağaçlara biz Yunan ağaçları diyorduk. Bu ağaçlardan da zeytinyağı elde ediyoruz. Dolayısıyla yurt dışında öncelik verdiğimiz ülkelerden biri de Yunanistan olacak. Onlara dedelerinin diktiği ağaçlardan elde edilen zeytinyağlarını göndereceğimizi anlatacağız. Dünya genelinden zeytinyağı taleplerini izliyoruz. Kapasitemize uygun olan pazarlara gireceğiz."

Kaynak: AA