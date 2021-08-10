'MUHTAR MECLİSİ' TOPLANDI

Her fırsatta şehrin topyekün kalkınmasının önemine dikkat çeken Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Muhtar Meclisi' toplantısında merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya gelip, sorun ve taleplerini dinledi.

Her fırsatta şehrin topyekün kalkınmasının önemine dikkat çeken Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Muhtar Meclisi' toplantısında merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya gelip, sorun ve taleplerini dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana her fırsatta ve ortamda şehrin topyekün kalkınması gerektiğini dile getiren Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, bu vesileyle daha önce ilçelere yaptığı ziyaretlerden sonra şimdi de 'Muhtar Meclisi' adı altında gerçekleştirilen toplantıda merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya gelerek kırsaldaki sorun ve talepleri ilgili makamlara iletmek için dinleyip, not aldı.

Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen 'Muhtar Meclisi' toplantısına Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcımız Ramazan Oruç, birim müdürlerimiz, Merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Osman Tuzcu ile il merkezine bağlı 135 köyün muhtarı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanımız, çok daha önce organize edilmesi planlanan toplantının pandemiden dolayı bu kadar ertelendiğini söyleyerek, şunları dile getirdi: "Köyde yaşayan vatandaşlarımız için oldukça yoğun olan bu dönemde bizleri kırmayarak toplantımıza iştirak ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her ne kadar köyler Adıyaman Belediyesi'nin görev sahası içerisinde yer almasa da gönülden bir olduğumuz için bir araya gelerek köylerimizin sorunlarını ve taleplerini sizden duymak ve ilgili makamlara iletmek istedik. İnşallah bu toplantımız bazı sorunların çözümüne vesile olur. Malumunuz sorun denince şu sıralar ilk aklımıza gelen su oluyor. Şehir merkezinde etkisi ciddi şekilde hissedilen bu sorun için buradaki vatandaşlarımızdan tasarruf yapmalarını istedik. Sizden ricam aynı talebimizi köylerimizde de uygulamanız. Özellikle tarla sulamalarında uygulanan vahşi sulamanın önüne geçilmesi gerekiyor. Herkes elinden geleni yaparsa, gelecekte daha da artması beklenen su sorununun önüne bir nebze olsun geçmiş oluruz. Bunun dışında imkanlarımız dahilinde köylerimizin bir sorunu varsa bunu da çözmek için ilgili kurumlara iletme anlamında elimizden geleni yapacağız inşallah. "

Başkanımızın konuşmasının ardından söz alan muhtarlar, köylerinin sorunları hakkında bilgi verdi.

Toplantı sonunda ilgi ve alakasından dolayı Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür eden muhtarlar, Başkanımızla birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Habermetre