El birliğiyle çöplükten, sosyal alan inşa ettiler
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El birliğiyle çöplükten, sosyal alan inşa ettiler

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN - Haberler | Güncel

El birliğiyle çöplükten, sosyal alan inşa ettiler -Osmaniye'de Kesikkeli Köyündeki çöplük, temizlenerek çocuk oyun parkı ve spor aletleri konulup sosyal alan haline getirildi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikkeli köyü muhtarı, köylülerin de desteği ile köyde çöplük olarak kullanılan...

El birliğiyle çöplükten, sosyal alan inşa ettiler

-Osmaniye'de Kesikkeli Köyündeki çöplük, temizlenerek çocuk oyun parkı ve spor aletleri konulup sosyal alan haline getirildi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikkeli köyü muhtarı, köylülerin de desteği ile köyde çöplük olarak kullanılan boş alanı çocuk oyun parkı ve spor aletleri koyup düzenleyerek sosyal alan haline getirdi.

İlçeye bağlı Kesikkeli Köyünde köy mezarlığının yanında çöplük olarak kullanılan boş alanı hem kötü görüntüsünden kurtarmak hem de köye bir alan kazandırmak üzere kolları sıvayan köy muhtarı Murat İspir, muhtar azaları ve köy halkının da desteği ile temizleyip düzenleme yaptı. Çöplükten temizlenerek ortaya çıkan boş alana çocukların zaman geçirebileceği oyun parkı, büyükler için ise spor aletleri ve alanın bir köşesine de voleybol sahası yapıldı.Uzun emek harcanılarak yapılan sosyal alan yine muhtar ve köylüler tarafından kurdele kesilerek açılışı yapılıp hizmete girdi. Açılışta konuşan köy muhtarı Murat İspir, "Buranın önceki durumu çöplüktü. Köyümüzün merkezinde kötü bir görünüm oluşturuyordu. Azalarım ve sağ olsunlar köylülerimle birlikte el ele vererek önce burayı temizledik, düzenledik ve ardından da sosyal alan haline getirmek için elimizden geleni, yaptık. Köylülerimizin zaman geçirebileceği güzel bir alan oldu. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Açılışta çocuklar oyun parkında eğlenirken büyükler ise spor yaptı. Köylüler muhtar Murat İspir'e teşekkür etti.

El birliğiyle çöplükten, sosyal alan inşa ettiler
El birliğiyle çöplükten, sosyal alan inşa ettiler
El birliğiyle çöplükten, sosyal alan inşa ettiler
El birliğiyle çöplükten, sosyal alan inşa ettiler
El birliğiyle çöplükten, sosyal alan inşa ettiler
El birliğiyle çöplükten, sosyal alan inşa ettiler
El birliğiyle çöplükten, sosyal alan inşa ettiler
El birliğiyle çöplükten, sosyal alan inşa ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN

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