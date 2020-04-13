Muhtar, köye giriş ve çıkışları yasakladı KIRIKKALE 'nin Delice ilçesine bağlı Küçükavşar köyü Muhtarı Sultan Yalçın, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya aldığı mahallede giriş ve çıkışları durdurdu.

KIRIKKALE 'nin Delice ilçesine bağlı Küçükavşar köyü Muhtarı Sultan Yalçın, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya aldığı mahallede giriş ve çıkışları durdurdu.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Küçükavşar Köyü Muhtarı Sultan Yalçın, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında mahalleye giriş ve çıkışları traktör römorkları ile kapatarak durdurdu. Kendi karantinalarını uyguladıklarını söyleyen Yalçın, salgın başladığı hafta köy girişine 'Köyümüze koronavirüsü nedeniyle seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez' levhası astığını, daha sonra ise köye giriş ve çıkışları traktör römorkları ile kapattığını belirtti.

İstanbul ve Ankara'dan çok sayıda vatandaş geldiğinden dolayı köyü koruma altına almak adına bu kararı aldığını ifade eden Yalçın, "Yanı başımızdaki kardeş köyümüz Büyükavşar'da hastalarımız var karantina altında, hala o köye gitmek isteyen arkadaşlarımız vardı. Bende bu şekilde böyle bir yöntem aldım. Yine bu süreçte İstanbul ve Ankara'dan köye gelenler oldu onlarıda 14 gün boyunca köyümüzde gözlem ve izolasyon altına aldık. Onları evlerden dışarı çıkarmadım. Köyde yaşayan bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını kapı kapı dolaşarak karşılamaya çalışıyoruz. Heyetimiz de bizlerde yardımcı oldu. Evde oldukları sürece hem evlatları hem çocukları hem de muhtarları oldum. Köyümüzde 52 hane bulunuyor ve bu uygulamamıza gayet olumlu baktılar, Allah razı olsun anons ederek herkesi uyardık. Onlarda anlayışla karşılayarak bu uygulamayı onları için yaptığımızın farkına vardılar. Evleri tek tek dolaşarak kapı kapı çalıp evden dışarı çıkmamaları gerektiğini vurguladım. Köyümü korumak benim görevim, aldığım göreve hakkıyla yerine getirmek istedim" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Sezai Bozkuş (65), ise "Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Valimize teşekkür ediyoruz, onların bütün uyarılarına elimizden geldiği kadar rivayet etmeye çalışıyoruz. Toplum içerisinde sık bir araya gelmemeye çalışıyoruz. Kendi izolemizi kendimiz yapıyoruz, yakın köyümüze de geldi bu hastalık kime geleceği belli olmuyor" dedi.

Kaynak: DHA