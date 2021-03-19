Muhtar köy girişine 'yabancılar giremez' tabelası astı; vaka görülmedi
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Muhtar köy girişine 'yabancılar giremez' tabelası astı; vaka görülmedi

19.03.2021 08:18 | Son Güncelleme: 19.03.2021 08:25
Muhtar köy girişine 'yabancılar giremez' tabelası astı; vaka görülmedi

ELAZIĞ'da, Değirmenönü Köyü Muhtarı Mustafa Ergün, koronavirüsle mücadele kapsamında köyün girişine, 'Köyümüzde ikametgahı olmayan yabancıların köye girmesi yasaktır' yazılı tabela astı.

ELAZIĞ'da, Değirmenönü Köyü Muhtarı Mustafa Ergün, koronavirüsle mücadele kapsamında köyün girişine, 'Köyümüzde ikametgahı olmayan yabancıların köye girmesi yasaktır' yazılı tabela astı. Tabela sayesinde özellikle satıcıların girişlerinin önüne geçildiği köyde vaka oluşmasını engellediklerini söyleyen muhtar Ergün, "Köyümüze dışarıdan gelenlerin koronavirüs getirip, diğer vatandaşları mağdur etmemeleri için astık. Hurdacı, bohçacı, çerçi gibi gelip gidenler var. Bundan dolayı tabelayı astık" dedi.

Koronavirüsle mücadelede vatandaşların birçok alanda farklı uygulamaları sürüyor. Elazığ merkeze bağlı Değirmenönü Köyü Muhtarı Mustafa Ergün, köylerinde koronavirüsün ortaya çıkmaması için yabancıların girişini yasakladı. Muhtar Ergün, 5 ay önce köyün girişine 'Köyümüzde ikametgahı olmayan yabancıların köye girmesi yasaktır' yazılı tabela asmasıyla köyde vaka oluşmasının önüne geçti. Muhtar Ergün, Astığı tabela sayesinde köyde şimdiye kadar vakaya rastlanmazken, oluşabilecek vakaların da önüne geçmiş oldu.

Muhtar Ergün, tabelayı yaklaşık 5 ay önce koronavirüs vakalarının yaygın olduğu dönemde jandarma ekiplerinin önerisiyle astıklarını belirterek, "Köyümüze dışarıdan gelenlerin koronavirüs getirip, diğer vatandaşları mağdur etmemeleri için astık. Hurdacı, bohçacı, çerçi gibi gelip gidenler var. Bundan dolayı tabelayı astık. Kontrolüne de sürekli yapıyorduk. Allah'a çok şükür köyümüz karantinaya alınmadı, vakaya rastlanmadı. Çok iyi oldu" dedi.

Muhtar köy girişine 'yabancılar giremez' tabelası astı; vaka görülmedi
Muhtar köy girişine 'yabancılar giremez' tabelası astı; vaka görülmedi
Muhtar köy girişine 'yabancılar giremez' tabelası astı; vaka görülmedi
Muhtar köy girişine 'yabancılar giremez' tabelası astı; vaka görülmedi
Muhtar köy girişine 'yabancılar giremez' tabelası astı; vaka görülmedi
Muhtar köy girişine 'yabancılar giremez' tabelası astı; vaka görülmedi
Muhtar köy girişine 'yabancılar giremez' tabelası astı; vaka görülmedi
Muhtar köy girişine 'yabancılar giremez' tabelası astı; vaka görülmedi
Muhtar köy girişine 'yabancılar giremez' tabelası astı; vaka görülmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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