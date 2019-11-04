Muhtar Kıvrak, "Rüyamızda bile göremeyeceğimiz hizmetleri aldık"

04.11.2019 17:09

Muhtar Kıvrak, "Rüyalarımızda bile göremeyeceğimiz hizmetleri Cengiz Başkanımız sayesinde aldık. Allah, Cengiz Başkanımızdan razı olsun" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Kırkağaç ilçesine bağlı Güvendik Mahalle Muhtarı Erdem Kıvrak'ı ağırladı. Ziyarette, İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak da hazır bulundu. Genel Müdür Başaran, nazik ziyareti nedeniyle Muhtar Kıvrak'a teşekkür ederek, il genelinde vatandaşlara yeterli ve kaliteli içme suyu sağlamak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

"Allah, Cengiz Başkanımızdan razı olsun"

Güvendik Mahalle Muhtarı Erdem Kıvrak ise, yıllardır hasret kaldıkları hizmetleri aldıklarını ifade ederek, "Köylülerimizin rüyalarında bile göremeyeceği hizmetleri Cengiz Başkanımız sayesinde aldık. 30 yıldır, yeterli içme suyunu mahallemize sağlamak için çaba gösteriyorduk. Bu hayalimizi gerçekleştirmek MASKİ'ye nasip oldu. Sondajımız açıldı. Sonrasında içme suyu terfi hattımız ve enerji nakil hattımız yapılarak devreye alındı. Allah, Cengiz Başkanımızdan razı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler