Muhtar, kayınbiraderinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti
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Muhtar, kayınbiraderinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Muhtar, kayınbiraderinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Karpuzkaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaygın, husumetlisi olan kayınbiraderi Kenan K.'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Karpuzkaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaygın, husumetlisi olan kayınbiraderi Kenan K.'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olaya ilişkin jandarma Kenan K. ile 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Karpuzkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde mahalleden Gaziantep'e aracıyla gitmek isteyen Karpuzkaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaygın'ın önüne kayınbiraderi Kenan K. ile 2 kişi çıktı. Karşı karşıya gelen husumetli iki taraf arasında tartışma başladı. Sözlü tartışma esnasında silahını çıkaran Kenan K. aracın içinde bulunan Muhtar Kaygın'a birkaç el ateş etti. Kenan K. ile 2 kişi silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, Kaygın vücuduna isabet eden kurşunlardan dolayı ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla Kaygın'ı Aktoprak Mahallesi'nde bulunan Aile Sağlığı Merkezine getirdi.

Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaygın, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Muhtar Kaygın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor. - GAZİANTEP

Muhtar, kayınbiraderinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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