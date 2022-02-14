Muhtar Kaya, "Cengiz Başkanım Sıkıntılarımızı Çözüyor"

Köyden ve belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini sağlıklı altyapıya kavuşturan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıkayadibi Mahallesinde de altyapı dönüşümünü tamamladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında mahallede bin 700 metre içme suyu, bin 700 metre de kanalizasyon hattı sağlıklı hale getirildi. Mahallede 13 bin metrekarelik üstyapı işine de başlandı. Ayrıca, Sancaklıkayadibi'ne 1 adet de foseptik inşa edildi. Mahallede aynı zamanda tamamen ücretsiz olan uzaktan okumalı mekanik sayaç montajlarında da sona yaklaşıldı.

"Su borularımız sağlıklı hale getirildi"

Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya, "Cengiz Başkanımdan Allah razı olsun. Mahallemize altyapı getirdi. Su borularımız sağlıklı hale getirildi. Mahallemize parke taşları da döşeniyor. Cengiz Başkanım sıkıntılarımızı çözüyor" dedi.

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