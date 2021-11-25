Muhtar Karabacak, "İçme Suyu Depomuz Tertemiz Oldu"

Mahalle Muhtarı Ramazan Karabacak da, "İçme suyu depomuz tertemiz oldu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarının bakım onarım ve revziyon çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Selendi'nin Kazıklı Mahallesinde de içme suyu deposu baştan aşağıya yenilendi. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Himaye çiti ile de çevrilecek olan depoya dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin de önüne geçilecek.

"Çalışmadan çok memnunuz"

Mahalle Muhtarı Ramazan Karabacak, "Çalışmadan çok memnunuz. İçme suyu depomuz tertemiz oldu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

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