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Muhtar'ın ödülü 3 katına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Muhtar'ın ödülü 3 katına çıktı

Denizli'nin Çameli ilçesinde bir hafta önce kaybolan Çin Arslan'ı cinsi köpeği "Muhtarı" bulmak için sahibi 2 bin TL'lik para ödülünü 18 bin TL'ye çıkarttı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde bir hafta önce kaybolan Çin Arslan'ı cinsi köpeği "Muhtarı" bulmak için sahibi 2 bin TL'lik para ödülünü 18 bin TL'ye çıkarttı. Muhtar için hırsızlara seslenen Ceren Özcan, "Köpeğimi getirin ödülü size vereceğim, şikayetçi olmayacağım" dedi.

Ceren Özcan ve ailesinin, ailenin bir ferdi olarak gördükleri ve çok sevdikleri Muhtar isimli Çin Aslanı cinsi köpeği, tüm aramalara rağmen hala bulunamadı. Sosyal medya üzerinden birçok ihbarın geldiği ancak sonuç alınamadı. Bulanlara ilk etapta ödül olarak 2 bin TL ödül vereceğini belirten Özcan, her geçen gün ödül miktarını arttırdı. En son ödül olarak belirlediği 9 bin TL'nin ardından ödül miktarını 18 bin TL'ye çıkardığını belirtti. Günlerdir tüm aramalara rağmen Muhtarı bulamayan Ceren Özcan'ın üzüntüden hasta olduğunu, son çare olarak çalındığını düşündüğü köpeği için hırsızlara seslendi. Özcan, "Köpeğimi getirin şikayetçi olmayacağım ödülü de size vereceğim" dedi.

"Kaybolması herkesi çok üzdü"

Arkadaşlarının ve kendisinin tüm aramalarına rağmen sonuç alamayan Özcan; "Bir hafta oldu, 18 bin nüfuslu ilçede bir kez arayan olmadı. Sosyal medyadan sürekli destek mesajları geliyor. Genelde Denizli merkezden yazıyorlar ama Muhtar'ım Çameli'de kayboldu. Çalınması sadece tüm ailemi değil, yakın arkadaşlarımı da çok üzdü. Çocuklarla ve herkesle iyi geçinirdi" dedi. - DENİZLİ

Muhtar'ın ödülü 3 katına çıktı

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Haber: Muhtar'ın ödülü 3 katına çıktı - Haberler
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