Muhtar, hizmetlerini canlı yayında anlattı

İSTANBUL (İHA) - Nevşehir'in Özlüce köyü muhtarı, son bir yılda köyüne yapılan hizmetleri sosyal medya hesabından canlı yayınla anlattı.

Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyü muhtarı Hasan Gözderesi, son bir yılda köyüne yapılan yatırımları sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınla anlattı. Köy nüfusunun çoğunluğunun İstanbul başta olmak üzere değişik şehirlerde yaşadığını söyleyen Muhtar Hasan Gözderesi, vatandaşlara ulaşmanın en güzel yolunun sosyal medya hesaplarından geçtiğini söyledi. 921 kişinin yaşadığı Özlüce köyüne yapılan hizmetleri canlı yayında tek tek sıralayan Muhtar Gözderesi, daha sonra vatandaşlarla da sohbet etti.

Muhtar Gözderesi yaptığı açıklamada, "Son bir yılda yaptığım hizmetleri canlı yayında anlattım. Şu an izlenme rekorları kırıyor. Bin izlenmeyi geçtik. Şu an köyümüzde yaklaşık bin nüfus yaşıyor. İstanbul'da da en az bura kadar nüfusumuz var. Hemşerilerimiz bu konuda duyarlı. Özlüce köyünde yapmış olduğumuz hizmetleri takip ediyorlar. Bizde buradan yaptığımız hizmetleri canlı olarak yayınlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Teknolojiyi yakından takıp ediyoruz" diyen Özlüce Köyü Muhtarı Hasan Gözderesi, "İstanbul'daki köylülerimiz artık teknolojiyi kullanıyor. Burada ne hizmet yaptıysak onu oradan takip ediyorlar" dedi.

Muhtarın canlı yayındaki paylaşımlarını takip ettiklerini söyleyen Hasan Hüseyin Demir ise, "Muhtarımızın canlı olarak paylaştığı programlar İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan köy halkımız görmeyebilir. Ama burada yaptığı hizmetlere birebir bizler şahidiz. Kendisine bu konuda teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Canlı yayını takip ettiğini söyleyen bir diğer vatandaş İsmail Sırakaya da, "Muhtarımızın yaptığı hizmetleri bizzat görüyoruz ve canlı yayında seyrediyoruz. Açıklamalarından da memnunuz. Yaptığı açıklamalar icraatlarıyla eş değerdir. Kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Muhtarın sosyal medyadaki paylaşımlarından memnun olduğunu söyleyen Gökhan Karaketir de hizmetlerin devamını beklediklerini ifade etti. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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