Muhtar evleri dezenfekte edildi
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Muhtar evleri dezenfekte edildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde bulunan Muhtar Evlerini (Covid-19) korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilaçlayarak, dezenfektan ediyor.

20.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:35
Muhtar evleri dezenfekte edildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde bulunan Muhtar Evlerini (Covid-19) korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilaçlayarak, dezenfektan ediyor.

Yeşilyurt Belediyesi, Muhtar Evleri, Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde kurulan Dezenfeksiyon Ekibinde ki uzman personeller tarafından en ince ayrıntısına kadar ilaçlanıp, temizlendi.

"Bütün yaşam alanlarımızı en ince ayrıntısına kadar ilaçlıyoruz"

Gazi, Atatürk ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığının birlikte hizmet verdiği Muhtar Evinde gerçekleşen dezenfektan çalışmalarını takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un her noktasında dezenfektan çalışmalarına yoğunluk verdiklerini söyledi.

Yeşilyurt'ta rutin olarak devam eden temizlik ve ilaçlama çalışmalarını korona virüs salgınından dolayı artırdıklarını ifade eden Çınar, " Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını nedeniyle ilçe genelindeki ilaçlama ve temizlik çalışmalarımızın sayısını artırdık. Ülkemizin virüs beladan çok fazla etkilenmemesi, virüsün geniş kesimlere yayılmadan önlenmesi adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık Bakanlığımız ve Devletimizin tüm birimleri, yerel yönetimler, kamu ve kuruluşlar, toplum ve halk sağlığının korunması noktasında tüm imkanları seferber edildi, bu konuda gerçekten çok büyük gayretler ve çabalar söz konusudur. Halkımızı bilgilendirme noktasında televizyonlar, sosyal medya ağları, paylaşım sitelerinden sürekli uyarılar yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 Kurala hepimizin harfiyen uyması bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak Hükümetimizin almış olduğu bütün tedbirleri bölgemizde yerine getirmekteyiz. İlçemizin dört bir tarafında, camilerde, sitelerde, ortak yaşam alanlarında, muhtar evlerimizde, yollarda, sosyal tesislerde ve parklarda dezenfekte çalışmalarımızı özenle sürdürmekteyiz. Dezenfeksiyon ekibimiz, halkımızın ortak kullandığı bütün Muhtar Evlerinde detaylı temizlik yapıyorlar. Bizim için önemli olan halkımızın sağlığıdır, bu tür çalışmaları artırarak devam ettireceğiz. İnşallah sabırla, sükunetle, alacağımız tedbirlerle bu virüs belasından el birliği yaparak kurtulacağız" diye konuştu.

Bu arada, Atatürk Mahalle Muhtarı Salman Şahbaz ile Yeşiltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Özcan Gözene ise, dezenfekte çalışmalarını sürdüren Yeşilyurt Belediyesinin toplum ve insan sağlığının korunması noktasında yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade edip, Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile ekiplere teşekkürlerini sundular. - MALATYA

Kaynak: İHA

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