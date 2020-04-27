Muhtar, evden çıkamayan çiftin bayrak isteğini yerine getirdi
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Muhtar, evden çıkamayan çiftin bayrak isteğini yerine getirdi

ELAZIĞ'ın Sarayatik Mahalle Muhtarı Aytaç Şahinoğlu, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan çiftin Türk bayrağı isteğini yerine getirdi.

27.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:37
Muhtar, evden çıkamayan çiftin bayrak isteğini yerine getirdi

ELAZIĞ'ın Sarayatik Mahalle Muhtarı Aytaç Şahinoğlu, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan çiftin Türk bayrağı isteğini yerine getirdi. 

Sarayatik Mahalle Muhtarı Aytaç Şahinoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mustafa (66) ve Nazime Oğuz (65), çiftinin yaşadığı eve giden muhtar Şahinoğlu, çifte ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Mustafa Oğuz, tek isteği, evinin penceresine Türk bayrağı asmak olduğunu söyledi. Oğuz'un talebinin ardından muhtar Şahinoğlu, 2 Türk bayrağı getirerek, ailenin oturduğu evin penceresine itfaiye aracı desteğiyle astı. 

Evinin penceresine Türk bayrağı asılan Mustafa Oğuz, muhtar Şahinoğlu'na teşekkürlerini ileterek, "Bayrağımız bizim şanımız, şerefimizdir. Bayrak için canımızı feda ederiz" dedi.

 


Kaynak: DHA

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