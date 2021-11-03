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Muhtar eski eşini silahla yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Muhtar eski eşini silahla yaraladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalle muhtarı eski eşini silahla yaraladı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalle muhtarı eski eşini silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Akarsu Mahallesi muhtarı E.E. (39), bir restoranda eski eşi G.K. (30) ile 6 aylık çocuklarının velayeti için tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından E.E. üzerinde bulundurduğu silahla eski eşini sol bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

G.K.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Polis olaydan sonra firar eden muhtar E.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - MERSİN

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