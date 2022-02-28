Muhtar elleri ile yaptığı pişilerle mahalle halkının kandilini kutladı - Haberler

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Muhtar elleri ile yaptığı pişilerle mahalle halkının kandilini kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Muhtar elleri ile yaptığı pişilerle mahalle halkının kandilini kutladı

Eskişehir'de mahalle muhtarı Canan Arı, kapı kapı dolaşıp yaptığı hamur işi ürünleri vatandaşlara dağıtarak kandillerini kutladı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de mahalle muhtarı Canan Arı, kapı kapı dolaşıp yaptığı hamur işi ürünleri vatandaşlara dağıtarak kandillerini kutladı.

Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı, Miraç Kandili hasebiyle elleriyle yaptığı 7 tepsi pişi isimli hamur işini akşam saatlerinde mahalledeki evleri kapı kapı dolaşarak dağıttı. Mahalle sakinlerinin kandilini kutlayan Muhtar Canan Arı, bu durumu gelenek haline getirdiğini ve her kandilde el yapımı pişileri dağıttığını dile getirdi.

Vatandaşlar Muhtar Canan Arı'ya ince hareketinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Muhtar elleri ile yaptığı pişilerle mahalle halkının kandilini kutladı

Muhtar elleri ile yaptığı pişilerle mahalle halkının kandilini kutladı

Muhtar elleri ile yaptığı pişilerle mahalle halkının kandilini kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Miraç Kandili, Eskişehir, Tepebaşı, Muhtar, Yerel, Haberler

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