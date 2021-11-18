Muhtar Eğitim Program Düzenlendi

YALOVA (Habermetre) - Yalova İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Muhtar Modülünün etkin bir şekilde kullanılabilmesi için ilimizdeki köy ve mahalle muhtarları eğitim programı düzenlendi. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Konferans salonunda düzenlenen programa Vali Yardımcısı Aziz MERCAN, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Zekiye UĞURLU, İl Protokolü, İlçe Nüfus Müdürleri ve ilimizdeki köy ve mahalle muhtarları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Zekiye UĞURLU açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ardından; 2007 yılında faaliyete geçirilen ve kişilerin sözel adreslerinin elektronik ortamda güncel olarak tutulmasını sağlayan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi kapsamında sözel nitelikteki adres bileşenlerinin coğrafi koordinat değerleriyle tanımlandığı ve adreslerin dijital harita ile tabanlı yapıda gösterildiği Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Muhtar Modülü hakkında Merkez İlçe Nüfus Müdürü Yusuf ŞANLI sunumunu gerçekleştirdi. Soru cevapların alınmasının ardından program sona erdi.

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