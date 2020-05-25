Muhtar dünyaca ünlü Baksı Müzesi'ne gözü gibi bakıyor
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Muhtar dünyaca ünlü Baksı Müzesi'ne gözü gibi bakıyor

Bayburt'un Bayraktar köyünde, gerek mimari yapısı gerekse konumu itibarıyla "sıra dışı müze" olarak ünlenen Baksı Müzesi'nin bakım ve sorumluluğunu, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını sürecinde köy muhtarı Nabi Akçelik üstlendi.

Muhtar dünyaca ünlü Baksı Müzesi'ne gözü gibi bakıyor
25.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:02

Bayburt'un Bayraktar köyünde, gerek mimari yapısı gerekse konumu itibarıyla "sıra dışı müze" olarak ünlenen Baksı Müzesi'nin bakım ve sorumluluğunu, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını sürecinde köy muhtarı Nabi Akçelik üstlendi.

Ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın, kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Bayraktar (Baksı) köyü yakınına ve Çoruh Vadisi'ne hakim tepenin üzerine kurduğu Baksı Müzesi, 2010'da kapılarını sanatseverlere açtı.

Gerek mimari yapısı gerekse konumu itibarıyla "sıra dışı müze" olarak anılan müze, yapılan çalışmalarla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Çağdaş sanatla geleneksel el sanatlarını aynı çatı altında barındıran, atölyelerle yöre insanına eğitim ve istihdam sağlayan müze, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü'ne layık görüldü.

Bugüne kadar birbirinden farklı sergi ve etkinliklere ev sahipliği yapan müze, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından kapılarını kapatmak durumunda kaldı.

Prof. Dr. Koçan'ın il dışında olması ve şehirler arası yolculukların kısıtlanması üzerine, bu süreçte müzenin bakım ve sorumluluğunu Bayraktar köyü muhtarı Nabi Akçelik üstlendi.

Yaklaşık 2 aydır müzenin tadilat ve bakım gibi işlerini yürüten Akçelik, sosyal medya üzerinden müzenin tanıtımını da yapıyor.

Akçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 süreci nedeniyle devletin aldığı kararlara uyduklarını ve müzeyi ziyarete kapattıklarını söyledi.

Salgın sürecinde müzeyi uzaktan iletişimle sanatseverlere gezdirdiğini ifade eden Akçelik, "Sanatseverlerin müzeyi görmeleri ve sanatçı Şakir Gökçebağ'ın sergisini izlemeleri için sosyal medya üzerinden bazı çekimler yapıldı. Böylelikle ziyaretçilerin sergi ve müzeyi uzaktan izlemeleri sağlandı." dedi.

Akçelik, müzenin ziyaretçi sayısının her yıl arttığına dikkati çekerek, bu sene Kovid-19 sürecinin atlatılması halinde 30 bin ziyaretçi beklediklerini belirtti.

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın müze projesine 2001'de başladığını aktaran Akçelik, şunları kaydetti:

"Ben de o dönemde yine köyün muhtarıydım. Hüsamettin Koçan projeye köyün muhtarı, öğretmeni ve imamıyla başladı. Biz de köyümüze yapılan projede Hüsamettin hocamıza manevi anlamda destek olmaya çalıştık. Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'la birlikteliğimiz 2001'de başladı ve halen devam ediyor. Onun için müzenin bekçiliğini, bakımını, temizliğini yapıyoruz. Yani buranın her şeyiyle elimizden geldiğince ilgileniyoruz."

Kaynak: AA

Manşet

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