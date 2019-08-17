Muhtar diplomaya doymuyor

17.08.2019 10:45

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Köseler köyünde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Muhtar Mesut Çakmakçı (41), 2015 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin 4 yıllık Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Ardından 2 yıllık Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümü'ne başlayan Çakmakçı, bu bölümden 2017 yılında mezun olarak 2'nci üniversiteyi bitirdi. Şu anda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Çakmakçı, amacının bilgi ve birikimle köy halkına kaliteli hizmet vermek olduğunu söyledi.

Ezine ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki 55 haneli 145 kişinin yaşadığı Köseler köyünde 30 Mart 2014 yılında muhtar seçilen Mesut Çakmakçı, diplomaya doymuyor. 1994 yılında liseden mezun olan Mesut Çakmakçı, o dönemde girdiği üniversite sınavlarında Açık Öğretim Fakültesi'ni kazandı. Vatani görevi için askere giden ve ardından evlenen muhtar Mesut Çakmakçı, kazandığı Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü yarıda bırakmak zorunda kaldı. Çakmakçı, 2011 yılında üniversiteye dönüş affından yararlanıp Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırdı. 2015 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi'nden mezun oldu. Ardından Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümü'ne başlayan Çakmakçı bu bölümden 2017 yılında mezun olarak 2'nci üniversiteyi bitirdi. Muhtar Mesut Çakmakçı 2017 yılında aynı zamanda onur belgesi de aldı.

'AMACIM KÖY HALKINA KALİTELİ HİZMET VERMEK'

Muhtar Mesut Çakmakçı, 3'üncü üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde Sosyal Hizmetler Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğunu söyledi. Amacının bilgi ve birikimiyle köyüne kaliteli hizmet vermek olduğunu belirten Çakmakçı, şunları söyledi:

"Yaşımızın ilerlemesinden dolayı bu saatten sonra bizim memur olarak görev yapmamız mümkün değil. İlk üniversitem olan Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimini yarıda bıraktım. 2014 yılında muhtar seçilince kendimi geliştirmek, devletimize ve köyümüze faydalı olmak için 10 yıl aradan sonra yarıda bıraktığım Kamu Yönetimi bölümüne aftan yararlanarak geri döndüm. 3 yıl içinde mezun oldum. Ardından sınavsız ikinci üniversite hakkından yararlandım. 2 yıllık Adalet bölümünü bitirdim; kanunları daha iyi anlayabilmek, insanımızı, devletimize daha faydalı olabilmek adına. 2017 yılında Sosyal Hizmetler bölümüne başladım. 2019 yılında bu bölümü de bitirecektim ama seçim çalışmaları, köyümüzün altyapı çalışmaları nedeniyle 4 dersten kaldık. Seneye inşallah 3'üncü diplomamızı almak nasip olacak."

'4'ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ OKUMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM VAR'

Sosyal Hizmetler bölümünden mezun olduktan sonra 4'üncü üniversiteyi de okumak gibi bir düşüncesi olduğunu kaydeden Çakmakçı, "Hayvancılıkla uğraşıyorum. Aynı zamanda muhtarlık görevini de yürütüyorum. İkisinin yanında öğrencilik yapmak biraz zor oluyor. Ailemle de ilgilenmek istiyorum. Şuanda 4'üncü üniversiteyi okumak gibi bir düşüncem var. Ama bunu zaman gösterecek" dedi.

'GÖREVİMİZ İNSANLARIN İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK'

Üniversite mezunu bir muhtar olarak diplomanın kendisine büyük faydası olduğunu da sözlerine ekleyen Çakmakçı, "Öncelikle insanları daha iyi anlayabiliyorsun. Ufkun, bilgi hazinen genişliyor. Her konuda bilgi sahibi olabiliyorsun. En çok faydasını insan ilşkilerinde gördüm. Şimdiye kadar ki bu görevlerde bazı şeyleri değiştirdik diyebiliriz. Bizim görevimiz insanların işlerini zorlaştırmak değil, insanların işlerini kolaylaştırmak" diye konuştu.

Köy muhtarlığında bir evrak işini halleden Ali Öztürk ise 2 üniversite bitiren muhtar Mesut Çakmakçı'dan memnun olduklarını söyledi.



Kaynak: DHA