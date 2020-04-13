Muhtar'dan 'Bundan sonra ona zırnık yok' diyen belediye başkanına tepki
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İbrahim Özer, Faruk Demir, Ardahan, Politika

Muhtar'dan 'Bundan sonra ona zırnık yok' diyen belediye başkanına tepki

ARDAHAN'ın CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir'in şehir merkezinden geçen alabalık deresinin temizlenmesi sırasında söylediği, "Bundan sonra ona zırnık yok" sözüne, Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer, tepki gösterdi.

13.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:49
Muhtar'dan 'Bundan sonra ona zırnık yok' diyen belediye başkanına tepki

ARDAHAN'ın CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir'in şehir merkezinden geçen alabalık deresinin temizlenmesi sırasında söylediği, "Bundan sonra ona zırnık yok" sözüne, Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer, tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Faruk Demir cep telefonu ile çektiği ve sosyal medyadan yaptığı canlı yayında muhtar Özer'i kastederek, "İşte görüyorsunuz alabalık deresini temizliyoruz. Yeni Mahalle Muhtarı yanımızda. Ardahanlılar bu çalışmalar hep bu muhtar sayesinde oluyor. Bu muhtarın kıymetini bilin. Bir tane Atatürk Mahallesi Muhtarı var, habire politika yapıyor. Burada canlı yayın yapıyorum kayıtlara geçsin. Benim sahtekar adamlarla işim olmaz. Önce adam olacak. Bundan sonra ona zırnık yok" diye konuştu.

Aynı zamanda kentte taksicilik yapan Atatürk Mahallesi Muhtarı evli ve 3 çocuk babası İbrahim Özer (45), başkanın bu sözlerine tepki gösterdi. Özer, "Belediye başkanımız canlı yayında benim şahsıma ve mahalleme hakarette bulunmuş. Bunu kamuoyu da biliyor. Kendisini kınıyorum. O da seçilmiş, ben de seçilmişim. Ben başkana mahallemin sorunları ile gitmişim. O her defasında kapıları kapatmıştır. Bir yıldır devam ediyor. Bize verilen muhtarlık ofislerimizi de elimizden aldı. Vatandaşlara kahvehanelerde hizmet veriyoruz. Sayın Valimiz Mustafa Masatlı'ya teşekkür ediyoruz. Beni arayarak, mahallenin bütün sorunlarını karşılamıştır. Bundan sonra mahallenin sorunları için kendisini aramamı söyledi. Allah devletimizden razı olsun, bizlerin her zaman yanındadır. Devletimizle gurur duyuyoruz" dedi.AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın ise Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e tepki göstererek, "Hizmet ayrıştırarak değil, birleştirilerek olur. Muhtarla olan şahsi sorunu koca bir mahalleye mal etmek yanlıştır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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