Muhtar, çocuğunu vermeyen anneyi yaraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muhtar, çocuğunu vermeyen anneyi yaraladı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel
Muhtar, çocuğunu vermeyen anneyi yaraladı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde mahalle muhtarı Engin E. (39), 6 aylık çocuğunu kendisine vermediğini iddia ettiği bir süre birlikte yaşadığı anne E.E.'yi (30) tabanca ile yaraladı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde mahalle muhtarı Engin E. (39), 6 aylık çocuğunu kendisine vermediğini iddia ettiği bir süre birlikte yaşadığı anne E.E.'yi (30) tabanca ile yaraladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Şelale Caddesi'ndeki restoranın yanında meydana geldi. İddiaya göre, mahalle muhtarı Engin E, dini nikahla birlikte yaşadığı ancak şu an ayrı olduğu E.E.'yi çağırıp 6 aylık çocuğunu kendisine vermesini istedi. E.E.'nin kabul etmemesi üzerine Engin E., yanındaki ruhsatlı tabancasını çıkartıp çocuğunun annesine ateş etti. Yaralanan E.E. restorana sığınırken, Engin E. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, E.E.'yi hastaneye kaldırdı. Bacağından yaralandığı belirtilen E.E.'nin kan kaybı nedeniyle hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi. Polis ekipleri, Engin E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Eş ve ve 2 çocuğunu öldüren sanığın 72 yıl hapsi istendi (2)- Yeniden

Son dakika haberleri... Eş ve ve 2 çocuğunu öldüren sanığın 72 yıl hapsi istendi (2)- Yeniden

 Roketsan paylaştı: 'ALKA, Balistik Koruma Merkezi ve METE ile Vatan Sınırlarımız Güvende'

Roketsan paylaştı: "ALKA, Balistik Koruma Merkezi ve METE ile Vatan Sınırlarımız Güvende"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title