Muhtar Aslı Ertik'ten sağlık kuruluşlarına maske Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik, mahallesinde bulunan kadınları örgütleyerek; sağlık kuruluşlarına verilmek üzere maske dikimi gerçekleştiriyor.

Sağlık kuruluşlarında kullanılmak üzere maskeleri evlerde ve muhtarlıkta hazırlayan Aslı Ertik; diktiği maskeleri hastaneler başta olmak üzere sağlık ocaklarına teslim ediyor. Hastanelerden gelen talep üzerine maske dikmeye başladıklarını belirten Aslı Ertik, 'Herkes üzerine düşen görev yerine getirmelidir. Bu zorlu süreçte herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Son derece fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza destek olmak; onları sağlıklı olmasını sağlamak için hayatlarını kolaylaştırmamız gerekiyor. Bu yüzden burada vazife yapan sağlıkçılarımızın ve diğer ihtiyacı olan insanlarımızın kullanmasını sağlamak amacıyla maske yapıyoruz ve yaptığımız maskeleri hastanelerimize teslim ediyoruz. Her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe, dayanışmaya ihtiyacımız bulunmaktadır."dedi.

Kaynak: Bültenler