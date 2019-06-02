Muhtar adaylarının yakınları arasında arbede

Osmaniye Kadirli ilçesi Koçlu köyünde 31 Mart'ta iptal edilen muhtarlık seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. ?

Koçlu köyünde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde muhtar seçilen Bayram Kadıoğlu'nun sabıka kaydının çıkmasının ardından iptal edilen muhtarlık seçimleri, jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında yenilendi.

Fatma Kadıoğlu ile Çetin Kocaman arasında gerçekleşen 751 oyun kullanıldığı seçimde resmi olmayan sonuçlara Fatma Kadıoğlu 384 oy alarak muhtar seçildi, Çetin Kocaman ise 363 oy aldı.

Köyde oy sayım işlemi bittikten sonra her iki adayın yakınları arasında çıkan arbede jandarma ekipleri tarafından önlendi.

Kaynak: AA