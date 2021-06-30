Muhtar adayının öldüğü kavgayla ilgili eski muhtara beraat, damadına müebbet
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Muhtar adayının öldüğü kavgayla ilgili eski muhtara beraat, damadına müebbet

Muhtar adayının öldüğü kavgayla ilgili eski muhtara beraat, damadına müebbet
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Haymana ilçesinde, 31 Mart 2019 seçimleri devam ederken, muhtar adayı Hacı Ali Akçil'in hayatını kaybettiği kavgayla ilgili davada tutuksuz yargılanan eski muhtar Salih Yavuz beraat ederken, damadı tutuklu sanık Fatih Çetingül ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'nın Haymana ilçesinde, 31 Mart 2019 seçimleri devam ederken, muhtar adayı Hacı Ali Akçil'in hayatını kaybettiği kavgayla ilgili davada tutuksuz yargılanan eski muhtar Salih Yavuz beraat ederken, damadı tutuklu sanık Fatih Çetingül ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Haymana'da, 2019'daki seçimlerde Çaldağ Mahallesi'nde oy kullanımı sırasında iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada muhtar adayı Hacı Ali Akçil, bıçaklanarak ağır yaralandı. Oyların sayılmasından muhtar seçilen Hacı Ali Akçil, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra Akçil'e saldırdığı iddia edilen, dönemin Çaldağ Mahallesi'nin muhtarı Salih Yavuz ve damadı Fatih Çetingül, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Çetingül, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kayınpederi Salih Yavuz da serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.

'SEÇİMDEN ÖNCE OĞLUMLA SÖZLEŞTİ'Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Fatih Çetingül, Hacı Ali Akçil'in annesi Şefika, babası Galip ve ağabeyi Hasan Akçil ile taraf avukatları katıldı. Şefika Akçil, Salih Yavuz'un 20 yıldır muhtar olduğunu söyleyerek, "Seçimlerden önce benim oğlumla sözleşti, 'Ben emekli olacağım, benden sonra sen muhtar ol' dedi. Daha sonra fikrini değiştirerek 'Sen muhtar olursan seni öldürürüm' dedi. Benim oğlumu öldüren Salih Yavuz'dur. Salih Yavuz söyledi, damadı Fatih Çetingül yaptı" dedi.'KEŞKE YAPMASAYDIM, PİŞMANIM'Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan Fatih Çetingül ise Şefika Akçil'in sözlerine katılmadığını söyleyerek, "Ben kimsenin yönlendirmesiyle yapmadım, sadece kendimi kaybettiğim için yaptım. Tutuklandıktan sonra cezaevindeki halimi gösteren kimlik fotoğrafıma bakabilirsiniz. Kavga sırasında darbedildim. Öldürme amacıyla vurmadım. Keşke yapmasaydım, pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih Çetingül'e 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verirken, Salih Yavuz ise beraat etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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