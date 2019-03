Muhtar adayından dördüncü çocuğa altın vaadi

İZMİR - İzmir'de Buca Koop Mahallesinin muhtar adayı Remzi Doğan (65), seçim yarışında kendisi için hazırlanan seçim şarkısına bir de renkli bir klip çekti. Doğan'ın en dikkat çeken vaadi ise dört çocuk yapan ailelere bir çeyrek altın hediyesi.

İzmir Buca Koop Mahallesinde 15 yıldır yaşayan ve heykeltıraş olduğunu belirten 65 yaşındaki Remzi Doğan, yerel seçimlerde mahallenin muhtarı olmak için kıyasıya yarışıyor. Bu kapsamda kendisi için hazırlanan Remzi Doğan isimli seçim şarkısına klip çeken Doğan, muhtarlığı alma konusunda iddialı. Çok sayıda projesinin bulunduğunu kaydeden Doğan'ın en ilginç vaadi ise dört çocuk yapan ailelere bir çeyrek altın hediyesi.

"Her şeyin ilki olsun istedik"

Doğan, "Ben AR-GE ve inovasyon yapılı bir beyne sahibim. Bu seçimde her şeyin ilk olsun istedik, muhtarlık yarışı için klip yaptık. Aynı zamanda azam olacak olan Sivaslı arkadaşım, 32 saz eşliğinde Remzi Doğan diye bir müzik yaptı. Buna bir de klip çektik. Seçim aracımızda insanları fazla rahatsız etmeden müziği çalıp mahalleyi geziyorduk. Ancak sonra mahalleliden ciddi bir talep geldi. Bir vatandaş, 'eşim camları temizlerken senin müziğini söylüyor, neredeyse aşağı düşecek' dedi. Şimdi bütün mahallemiz Remzi Doğan'ın müziğini dinliyor. Her şeyde ilke imza atmaya çalışıyoruz. Projelerimizde de ilkler yer alıyor. BucaKoop'u tüm Türkiye'ye tanıtacağız. İlk defa 'Alo Muhtarlık' servis hattını burada kuracağız. Türkiye'de ilk defa botanik bir muhtarlık yerleşkemiz olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'üç çocuk yapın' diyor. Çoğalmaktan zarar gelmez. O zaman ben de söz veriyorum; dört çocuk yapana çeyrek altın benden" dedi.

