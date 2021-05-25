Muhtar adayı seçim kampanyasını Kovid-19 nedeniyle dijital ortama taşıdı
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Muhtar adayı seçim kampanyasını Kovid-19 nedeniyle dijital ortama taşıdı

Muhtar adayı seçim kampanyasını Kovid-19 nedeniyle dijital ortama taşıdı
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Çankaya Aşık Paşa Mahallesi muhtar adayı Çiğdem Kolsuz, Kovid-19 riski nedeniyle seçim kampanyasını yüz yüze görüşme yerine dijital mecralarda yürütüyor.

Çankaya Aşık Paşa Mahallesi muhtar adayı Çiğdem Kolsuz, Kovid-19 riski nedeniyle seçim kampanyasını yüz yüze görüşme yerine dijital mecralarda yürütüyor.

Türkiye genelinde çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri ile köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için 6 Haziran'da sandık başına gidilecek.

Kovid-19 salgını, seçimler öncesinde adayları yüz yüze görüşme riski nedeniyle dijital mecralarda yürütülen seçim kampanyasına yöneltti.

Seçim kampanyasını yüz yüze görüşme yerine dijital mecralarda yürüten Çankaya Aşık Paşa Mahallesi muhtar adayı 46 yaşındaki Çiğdem Kolsuz, AA muhabirine, 25 yıldır görevde olan muhtarın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, bu yüzden mahallelerinde muhtarlık seçimi yapılacağını söyledi.

Kolsuz, muhtar adaylarının seçim kampanyalarını genelde kapı kapı dolaşarak yürüttüğünü ancak salgın nedeniyle virüsün taşınma riski bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bundan önceki muhtar seçimlerinde de adaydım. O dönemde salgın olmadığından mahalle sakinleri ile yüz yüze görüşmeler yapmıştım. Ancak bu seçimlerde salgın nedeniyle yüz yüze yürüteceğim bir kampanyadan mahalle sakinlerinin tedirgin olacağını düşündüm. Bu nedenle cep telefonumdan ya da diğer görüntülü görüşme mecraları üzerinden dijital yöntemlerle seçmenlerimizle buluşuyoruz. Böylelikle salgın sürecinin zorluklarını aşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Mahallede oy kullanacak seçmen sayısının 6 bin dolayında olduğunu bildiren Kolsuz, "Aza adaylarımın da çabasıyla günde yaklaşık 200-250 kişi ile dijital yollarla görüntülü görüşüyorum. Bu görüşmeler sırasında mahallenin sorunlarını da birebir öğrenip çözüm yolları geliştiriyoruz." dedi.

Kolsuz, ikamet ettiği mahallede uzun yıllar esnaflık da yaptığını, bu sırada mahallenin sorunlarını çözmek için çaba gösterdiğini anlatarak, "Bu nedenle aslında mahalle sakinlerimiz beni uzun süredir tanıyor. Yapım gereği insanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Mahalleyi de çok iyi tanıdığımdan geliştirdiğim projeleri dijital yöntemlerle anlatmaya çalışıyorum. En başta Aşıkpaşa Futbol Kulübü ve bir kütüphane için yer tahsisi yapmaya, mahallemizin altyapısı ve üst yapısını geliştirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Muhtar adayı seçim kampanyasını Kovid-19 nedeniyle dijital ortama taşıdı
Muhtar adayı seçim kampanyasını Kovid-19 nedeniyle dijital ortama taşıdı
Muhtar adayı seçim kampanyasını Kovid-19 nedeniyle dijital ortama taşıdı
Muhtar adayı seçim kampanyasını Kovid-19 nedeniyle dijital ortama taşıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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