Muhtar 10 bin maske dağıttı
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Adana, Güncel

Muhtar 10 bin maske dağıttı

Adana'da bir mahalle muhtarı, korona virüs önlemleri kapsamında mahallede 10 bin adet maske dağıttı.

06.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:19
Muhtar 10 bin maske dağıttı

Adana'da bir mahalle muhtarı, korona virüs önlemleri kapsamında mahallede 10 bin adet maske dağıttı.

Yeni tip korona virüsün Türkiye'yi etkisi altına alması üzerine pazar yeri, market, dolmuş gibi halkın yoğunlukta olduğu yerlerde maske takılması zorunlu hale geldi. Bu nedenle Adana'da Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör temin ettiği 10 bin maskeyi vatandaşlara dağıtmaya başladı. Güngör, maske dağıtımına halkın son zamanlarda en yoğunlukta olduğu pazar yerinden başladı. Güngör, maske takılması zorunlu olmasına rağmen takmayan pazarcı esnafı ve vatandaşları hem uyarıp hem de maske verdi. Pazarcı esnafı ve vatandaşlar da muhtarın maske dağıtmasının sağlık açısından çok önemli olduğunu, belediyenin yapması gerekeni muhtarın yaptığını söyledi.

Göktürk Güngör ise vatandaşın korona virüsten korunması için maske takma zorunluluğu gelince harekete geçip 10 bin maske temin ederek pazar yerinde hem esnafa hem de vatandaşlara maske dağıttıklarını, amaçlarının vatandaşın virüse yakalanmasının önüne geçmek olduğunu ifade etti.

Muhtar Güngör daha önce de vatandaşa dezenfektan dağıtımı yaptıklarını, bu hizmeti de hala sürdürdüklerini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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