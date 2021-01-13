Muhtaç ailelere kömür yardımı bu yıl da devam edecek
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Muhtaç ailelere kömür yardımı bu yıl da devam edecek

13.01.2021 08:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:02
Muhtaç ailelere kömür yardımı bu yıl da devam edecek

İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek muhtaç ailelere kömür yardımı bu yıl da devam edecek.

İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek muhtaç ailelere kömür yardımı bu yıl da devam edecek.

Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, her il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı, il/ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları,bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömür teslimatları, söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak.

Karar kapsamında 2021'de vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan yapılacak kömür sevkiyatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlükleri tarafından belirlenen sevkiyat programı dahilinde gerçekleştirilecek.

TKİ ve TTK tarafından vakıflarca bildirilen teslim noktalarıyla belirlenen ailelere doğrudan gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla bu kurumların sorumluluğunda nakledilecek.

Sevkiyat programı, belirlenen dağıtım takvimine uygun yapılacak. TKİ'nin karar kapsamında dağıtacağı kömür öncelikli olarak kendi işlettiği sahalardan temin edilecek.

TCDD Taşımacılık AŞ ile taşınacak kömüre bu kuruluş tarafından öncelik verilirken, TKİ ve TTK ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılacak.

Karar kapsamında dağıtılacak kömürün Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT) tarafından taşınacak kısmına ilişkin de TKİ ve TTK ile PTT arasında, kömürün vakıflara veya vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan teslimi konusunda protokol imzalanacak. Kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ ve TTK tarafından ödenecek. Vakıflarca belirlenecek muhtaç ailelere doğrudan iletilecek kömür bedeline ilişkin faturalar, ailenin ikamet ettiği ilçede bulunan vakıf adına düzenlenecek. PTT tarafından ailelerin adreslerine doğrudan iletilecek kömürün dağıtımına ilişkin ek ücrete ait fatura TKİ veya TTK adına düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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