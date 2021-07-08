Muhsine ILGAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.
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Muhsine ILGAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Muhsine ILGAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Muhsine ILGAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Karşıyaka Mahallesi sakinlerinden Merhum Şükrü KARA'nın kızı Mustafa ILGAZ'ın eşi Mehmet, Merhum Ahmet ve İsmail KARA'nın kardeşleri Muhsine ILGAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak ikindi namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Mehmet KARA: 0541 480 29 10

08 Temmuz 2021, Perşembe

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Kaynak: Habermetre

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