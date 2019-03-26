Muhsin Yazıcıoğlu Zara'da Anıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde, Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programı düzenlendi.

BBP Zara İlçe Teşkilatı Zara Merkez Camisi'nde mevlit okuttu.

BBP Zara İlçe Başkanı Mustafa Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarını saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Polat, "2009 yılında, yine bir yerel seçimler döneminde Muhsin Yazıcıoğlu liderimizin, sevdası, davası, ülkesi için gecesini gündüzüne katarak çalıştığı bir süreçte başta camiamız olmak üzere tüm yurdu sarsan şehadeti hala sıcaklığını koruyor. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu başta olmak üzere tüm yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Kaynak: AA