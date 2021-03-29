Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 12. Yılında Beyoğlu'nda anıldı
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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 12. Yılında Beyoğlu'nda anıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 12. Yılında Beyoğlu'nda anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 12. yılında Beyoğlu'nda düzenlenen özel programla anıldı.

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Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi

 Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 12. yılında Beyoğlu'nda düzenlenen özel programla anıldı.

Büyük Birlik Partisi Beyoğlu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe Okçular Vakfı ev sahipliği yaptı. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun dualarla ve hatıralarıyla yad edildiği anma programına; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, BBP Genel Başkan yardımcıları Yaşar Sayan, Selim Şimşek ve Muhittin Açıcı, BBP İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtana ve BBP Beyoğlu İlçe Başkanı Mustafa Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda önemli isim katıldı.

"VATANI İÇİN YOLLARA DÜŞEN BİR ANADOLU SEVDALISIDIR MUHSİN YAZICIOĞLU"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız anma programında yaptığı konuşmasında medeniyetlerin taşıyıcı şahsiyetleri ve mekanları olduğunu belirterek "İşte bu medeniyetin taşıyıcılarından birisiydi şehit Muhsin Yazıcıoğlu. Bayrağı için, sancağı için, vatanı için, ezanı için yollara düşen bir Anadolu sevdalısıdır Muhsin Yazıcıoğlu. Elbette ki davasını taşıyacak dava erlerini geride bıraktı. Davamızın bir olduğuna inanıyoruz. Aleme nizam vermek üzere yola çıktığımızın hepimiz farkındayız. Burada BBP Beyoğlu İlçe Başkanıyla her alanda yoğun bir işbirliğimiz var. Özellikle yapmış olduğumuz çalışmalarda o birliği ve beraberliği sağlamış oluyoruz. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Roman, Boşnak hepsinin bu topraklarda kardeş olduğunu merhum Muhsin Yazıcıoğlu haykırdı, bizler de haykırıyoruz. Yolumuz aynıdır; birdir, beraberdir. Bu anma törenine ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

"MUHSİN YAZICIOĞLU, KENDİSİNİ BU ÜLKEYE ADAMIŞ BİR DEVLET ADAMIDIR"

Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Avukat Mutlu Furtana da, Muhsin Yazıcıoğlu'nun partili partisiz her kesimin takdirini kazanmış bir lider olduğunu ifade ederek, "Zalime alp, mazluma eren şiarından hiç ayrılmayan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kıymeti, Türkiye'ye yönelik yapılan bunca saldırı nedeniyle, her geçen gün daha net şekilde anlaşılmaktadır. Yeri geldiği zaman, koltuk sevdası gütmeden, iktidar partilerine kerhen de olsa destek veren Muhsin Yazıcıoğlu, kendisini bu ülkeye adamış bir devlet adamıdır. Haksız bir şekilde, yıllarca hapishanelerde işkencelere maruz kalan Muhsin Başkan, hapishaneden çıktıktan sonraki süreçte dahi, ülkesin aleyhinde tek bir kelime kullanmamıştır. Bir insan düşünün, düşmüş olduğu hapishane de dahi, ülkesinin çıkarları doğrultusunda şiirler yazabilecek kadar kudretli, erdem sahibidir. Muhsin Yazıcıoğlu rahmete yürümüştür fakat, hayalleri, idealleri hala canlı ve diridir. Bizler onun hayalleri ve ideallerinin, savunucusu ve bekçisi olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 12. Yılında Beyoğlu'nda anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 12. Yılında Beyoğlu'nda anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 12. Yılında Beyoğlu'nda anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 12. Yılında Beyoğlu'nda anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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