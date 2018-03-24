Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Teşkilatınca Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 9. yılında "Muhsin Yazıcıoğlu ve Şehitlere Vefa Yürüyüşü" düzenlendi.

BBP Sivas İl Başkanlığı önünde toplanan yaklaşık bin kişilik grup, ellerinde döviz ve pankartlarla "Muhsinler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı ve tekbir getirdi.

Grup, Atatürk Caddesi'nden Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesine yürüdü.

İl Başkanı Uğur Bulut, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Türk ve İslam aleminin birliği ve beraberliği için çok hizmet ettiğini söyledi.

Yazıcıoğlu'nun 5 kişiyle ebediyete irtihal ettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen davalarda ana dosyanın açılmasını istediklerini dile getiren Bulut, "Biz devletimize, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza son derece bağlı Alperenler olarak, 15 Temmuz'da sokağa ilk çıkan Alperenler olarak devletimizden Muhsin Yazıcıoğlu'nun katillerini istiyoruz, bu en büyük hakkımızdır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından dua edildi.

Yürüyüşe Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte yaşamını yitiren Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş'in yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.