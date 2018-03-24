Muhsin Yazıcıoğlu ve Arkadaşları Anıldı

SİVAS (İHA) – Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları Sivas'taki mezarlarının başında anıldı.

BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Güneş ile dönemin BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya ölümlerinin 9'uncu yılında, Yukarı Tekke Mezarlığı içinde bulunan kabirleri başında anıldı. Anma programında Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Burada konuşma yapan BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Muhsin Yazıcıoğlu suikastı üzerinden gidilerek Türkiye'de demokrasi, hukuk ve adaletin tesis edilebileceğini belirterek, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun hukukunu aydınlatacaksınız ondan sonrada darbeleri aydınlatacaksınız. Dönem oldu siyasetçiler bize kazadan kaza çıkarmayın dediler. Ama 15 Temmuz'u yaşadıktan sonra gördük ki kazadan bir suikast bir de darbe çıktı" dedi.

Merhum gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, "Kaza içerisinden darbelerin de FETÖ'lerin de çıktığını gördüler. Terör örgütlerini 2009 yılından beri biz söyledik. Biz bu konuda gerekli bütün şeyleri yaptık. Ama nedense bizim dosyamız 9 yılda yaklaşık 5 kere kapatıldı. Gerek duruşmalara giderek, gerek avukatlarla biz bu süreci yakından takip ediyoruz. Biz bu davalara giderek bu süreci yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS