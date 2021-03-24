Muhsin Yazıcıoğlu, "Türkiye'nin Birliği" teması ile anılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muhsin Yazıcıoğlu, "Türkiye'nin Birliği" teması ile anılacak

24.03.2021 13:58 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:04
Muhsin Yazıcıoğlu, 'Türkiye'nin Birliği' teması ile anılacak

Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) yapılan açıklamaya göre, bu yıl düzenlenecek Muhsin Yazıcıoğlu "Türkiye'nin Birliği" teması ile anılacak.

Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) yapılan açıklamaya göre, bu yıl düzenlenecek Muhsin Yazıcıoğlu "Türkiye'nin Birliği" teması ile anılacak.

Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) açıklamaya göre, 12 yıl önce Kahramanmaraş yakınlarında seyir halindeki helikopterinin kırıma uğraması suretiyle şehit olan Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının; başta Ankara, İstanbul ve Sivas olmak üzere Türkiye'nin tüm il, ilçe ve belde teşkilatlarının düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle anılacağı belirtildi.

Büyük Birlik Partisinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla kaybettiğimiz arkadaşlarımızı yad edeceğiz. Şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet, camiamıza, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileklerimizi bildiriyoruz. Ankara'da ve Türkiye genelinde, tüm teşkilatlarımızın düzenlediği toplantılarda, pandemi tedbirlerine titizlikle riayet edilecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ziya Selçuk Pervin Buldan Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ezgi Mola Türkan Şoray Jason Statham
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Mesut Bakkal Abdullah Avcı Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muhsin Yazıcıoğlu, "Türkiye'nin Birliği" teması ile anılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:07:16. #1.16#
title