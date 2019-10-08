Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'na yepyeni çehre

08.10.2019 09:47

Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni sosyal yaşam alanları kazandırmakla kalmıyor, mevcut park ve mesire alanlarını da revize ederek yepyeni bir görünüme kavuşturuyor. İstasyon Caddesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda banklardan yürüyüş parkurlarına, oturma alanlarından yeni yapılan kamelyalara varıncaya kadar birçok değişiklik yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'na bir de kafeterya açarak, burasını semt sakinleri için çok daha nitelikli ve kullanılabilir bir özelliğe kavuşturacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'daki yeşil alan, millet bahçesi, park ve mesire alanlarına sürekli yenilerini eklediklerini belirterek, bu çalışmaların yanı sıra mevcut park ve bahçeleri de revize ederek ihtiyaçlara çok daha uygun hale getirdiklerini söyledi.



MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI YENİLENDİ



Başkan Sekmen, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nın, İstasyon Caddesi'ne nefes aldıracak kadar güzelliğe sahip bir park olduğunun altını çizerek, otantik mimarisiyle dikkat çeken bu parkta bir dizi yenileme çalışması yaptıklarını dile getirdi. Parka öncelikle bir kafeterya kazandırdıklarını, ardından oturma alanları ve kamelyalar eklediklerini belirten Başkan Sekmen, parktaki diğer aksamlar ve çocuk oyun gruplarına varıncaya kadar kapsamlı bir revizyon gerçekleştirdiklerini söyleyerek, ahşap donatılar ve bankların da onarılıp boyandığını kaydetti.



"YENİ ALTERNATİFLER OLUŞTURUYORUZ"



Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Yaz sezonunun zaten çok kısa sürdüğü Erzurum'da halkımızın istifadesine sunabileceğimiz yeşil alanlar, millet bahçeleri ve parklarla ilgili olarak çok daha fazla alternatif ortaya koymak için çalışıyoruz. Bir yandan yeni yaşam alanları oluşturuyor, diğer yandan mevcut olanları da vatandaşlarımızın beklentilerine çok daha uygun hale getiriyoruz. 4 dönümlük alanda kurulu bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkımızı da bu manada yepyeni bir görünüme kavuşturduk. Parkımız bundan böyle çok daha nitelikli ve işlevsel olacak. İstasyon Mahallesi sakinlerimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun." - ERZURUM

Kaynak: İHA