Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'na bakım Körfez Belediyesi, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı sosyal donatı alanlarında bakım-onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Körfez Belediyesi, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı sosyal donatı alanlarında bakım-onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yarımca Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte etkisini gösteren yabani otlar, ekipler tarafından biçilerek, çevre estetik bir görünüme kavuşturuldu. Pandemi sürecinden önce denize sıfır manzarasıyla, Körfez halkının ve il dışından gelen vatandaşların uğrak noktası haline gelen Yarımca Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda son olarak barbeküler de elden geçirildi.

Vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirdiği, mangal ve piknik yaptığı parkta, 83 adet barbeküden 56 adeti revize edilerek, hizmete sunuldu.

Öte yandan Körfez Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Körfez yerleşkesi konferans salonu, kapalı otopark ve e- blok ikmal inşaatı işi için ihale düzenledi. 13 firmanın teklifleriyle katılım sağladığı ihale, sosyal medya hesaplarından da canlı olarak verildi. İhalede en yüksek teklif 1 milyon 95 bin 339,73 TL ile verilirken, en düşük teklif ise 718 bin 505,46 TL ile verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA