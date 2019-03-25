Muhsin Yazıcıoğlu'nun Vefatının 10. Yılı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 10. yılında rahmetle andı.

Altun, Twitter hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu bir fotoğrafı paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset hayatı boyunca demokrasinin, hak ve adaletin yanında duran, vatan ve millet sevdalısı, dava adamı, Anadolu'nun yiğit evladı #MuhsinYazıcıoğlu'nu vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA