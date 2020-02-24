Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 11. yılına 11 okula kitap bağışı

24.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:30

Büyük Birlik Partisinin kurucusu ve merhum Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 11. yılında Manisa'da 11 okula kitap bağışı yapılacak.



Genç İHH tarafından BBP'nin merhum Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 11. yıl dönümünde Manisa'daki 11 okula kitap bağışı yapılacak. Düzenledikleri kitap bağışıyla ilgili olarak Muhsin Başkanı unutmayacak ve unutturmayacaklarını dile getiren Manisa Genç İHH İl Başkanı Agah Kılıç, "Muhsin Başkanın şehit edilmesinin 11. yılı vesilesiyle Manisa Genç İHH olarak, Muhsin başkanın her zaman bilinçli ve okuyan bir nesil yetiştirme arzusundan yola çıkarak ilimizde bulunan ilkokul ve ortaokullara kitap bağışı organize etmekteyiz. Okuyan ve düşünen bir gençliğin karşısında hiçbir zorluğun kalıcı olamayacağı aşikardır. Bu sebeple kitaba ulaşmada zorluk çeken okullarımıza bir nebze yardımcı olabilmek için bu kampanyaya herkesi davet ediyoruz. Kitap ihtiyaçları için duyarlı halkımızın, genç kardeşlerimizin yaşlarına uygun şiir kitabı, hikaye, roman ve ansiklopedi gibi kitaplar bağışlayarak desteklerini bekliyoruz. Kampanyamız bugün itibariyle başlayıp şehadetin yıl dönümünde 25 Mart'ta son bulacaktır. Kampanya ile toplanacak kitapların ilimizde kitap ihtiyacı bulunan 11 okula bağışlanması planlanmaktadır. Bu kampanyaya destek olmak isteyen halkımızın Arda Mahallesinde bulunan Manisa İHH İl Binasına kitapları ulaştırmaları yeterlidir." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA