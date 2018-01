Muhsin Yazıcıoğlu'nun İsmi Şehzadeler'de Yaşayacak

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Büyük Birlik Partisi Manisa İl Başkanı Ahmet Ay ve yönetimini ziyaret etti. Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığında gerçekleşen ziyarette Başkan Çelik Büyük Birlik Partisinin Şehit Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun isminin Şehzadeler'de yaşaması için bir çalışma yapacaklarını söyledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Büyük Birlik Partisi Manisa İl Başkanı Ahmet Ay ve yönetimini ziyaret etti. Yapılan ziyarette Başkan Çelik'e Başkan Yardımcısı İsmail Önal da eşlik etti. Şehzadeler'de, Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun isminin bir tesise verilmesi için bir çalışma yapacaklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Büyük Birlik Partisi son zamanlarda yaşanan gelişmeler ile ilgili olarak milli değerleri dikkate alarak, dik bir duruş sergiliyor. Bilindiği gibi Afrin'de bir askeri operasyon söz konusu. Sınır bölgelerimiz küresel güçlerin Türkiye'yi zayıflatmak ve güçsüzleştirmek için desteklediği taşeron terör örgütlerinin yuvası haline geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu saldırılardan emin olabilmesi için sınırda bir temizlik operasyonu var. Bu noktada yüreklerimiz ve dualarımız sınırdaki yiğitlerimiz ile birliktedir. Bu vesile ile de yitirdiğimiz şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Milli mutabakat sergilenmesi gereken böylesi bir süreçte de Büyük Birlik Partisinin desteği de kahramanlarımız ile birliktedir" dedi.

"Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini Şehzadeler'de yaşatacağız"

Şehzadeler Belediyesi olarak her kesimin belediyesi olduklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Biz Şehzadeler Belediyesi olarak her kesimin belediyesiyiz. Bugüne kadarki çalışmalarımızda oy veren, vermeyen herkesi kucaklamaya, her kesimden gelen öneri ve talepleri dikkate alarak, projelerimizi hayata geçirmeye önem gösterdik. Bu bağlamda da il başkanımız ve ekibi ile de zaman zaman görüşmelerimiz oldu. Şehzadeler Belediyesi olarak herkesin gönlünde taht kurmuş olan, Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini de Şehzadeler'de güzel bir tesise vermeyi planlıyoruz. Daha önce ülkemizde başbakanlık yapmış olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in isimlerini tesislerimizde yaşattık. Uygun bir tesisimize de Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini vereceğiz. Çünkü tüm bunlar bizim değerlerimizdir. Biz birlikte güçlüyüz. Bizler birlikte olduğumuz zaman bizim bileğimizi hiçbir güç bükemeyecektir. Ortak değerlerimiz olan vatanımız, bayrak ve mukaddesatımız söz konusu olduğunda bir araya gelebiliyoruz. Bu da milletçe bizim en büyük gücümüzdür. Bugüne kadarki tüm katkıları için değerli Başkanımız ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da her türlü konuda görüş ve önerileri bizim tarafımızdan dikkate alınacaktır" dedi.

"Milletçe üzerimizde oynanan oyunları bozacağız"

Türkiye'nin üzerinde ciddi oyunlar oynandığını ifade eden BBP Manisa İl Başkanı Ahmet Ay ise şunları söyledi: "Bugüne kadar özellikle milli ve dini anlamda yapmış olduğunuz hizmetlerin takipçisiyiz. Bu noktada yapmış olduğunuz hizmetlerin hepsi toplum nezdinde itibar görmekte. Bugüne kadar yapılan belediyecilik hizmetleri ile ilgili de eleştirel yaklaşım ile karşılaşılacak bir çalışma olmadı. Bizde hizmetlerin yapılması noktasında sizlerle dönem, dönem bir araya gelme imkanı bulduk. Bu süreçte bizlere göstermiş olduğunuz yakın ilgi bizi son derece memnun etmiştir. Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun da dediği gibi siyaseti muhalefet etmek amacı ile yapmadık. Yapılan doğrulara doğru, yanlışlara da yanlış demek için siyaset yaptık. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bugün milletimizin üzerinde oynanmak istenen bu oyunlar geçecek ve bozulacaktı." - MANİSA