Muhsin Yazıcıoğlu'nun hatıralarının yaşatılacağı "Anı Evi" haziranda açılacak
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun hatıralarının yaşatılacağı "Anı Evi" haziranda açılacak

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hatıralarının yaşatılacağı 'Anı Evi' haziranda açılacak
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyündeki evin, "Anı Evi" olarak haziran ayında ziyarete açılması planlanıyor.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyündeki evin, "Anı Evi" olarak haziran ayında ziyarete açılması planlanıyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu topraklarda doğmuş çok kıymetli bir değer olduğunu söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Anadolu'nun has evladı, adeta bir mücadelenin sembolü olduğunu vurgulayan Ayhan, yaklaşık 2 yıl önce güzel bir projeyle Yazıcıoğlu'nun doğduğu evi ihya ettiklerini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"İnşallah haziran ayının ortasında açacağız. Sivaslılar ve idareciler olarak buradaki temel maksat ve muradımız, bizi biz yapan değerlerimizin inşasında ve hayallerle büyük hizmet eden Anadolu'nun has evladı Muhsin Yazıcıoğlu'na vefamızı yansıtmak. Böyle bir değeri özümsemiş yiğidin dünyasından yeni neslin faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Yani bir hayal kurmanın, hayal kurarken bu ülke, bu topraklar için bedel ödemenin ne olduğunu bu gençlere öğretmemiz lazım. Türkiye 20-30 yıl öncesine göre her alanda büyük değişimler yaşadı. Bu değişimlerle birlikte bu toprakları anlamlı kılan değerlerimizi de gençlerimizin özümsemesi lazım."

Anı evinde Yazıcıoğlu'nun kişisel eşyaları da yer alacak

Ayhan, anı evinde eğitim alanları oluşturacaklarını, Muhsin Yazıcıoğlu sevdalılarının bundan nasipleneceğini ve onun fikirlerini özümseyeceğini belirtti.

Anı evinin şehre kazandırılmasında destek olan Yazıcıoğlu ailesine de teşekkür eden Ayhan, burada Muhsin Yazıcıoğlu'nun kişisel eşyalarının yanı sıra mesajlarının da yer alacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Çok enteresan, kendisini bu topraklara, bu millete adamış birisinin birçok kişisel eşyası olur diye düşünüyorduk ama çok fazla bulamadık, ailesi de söylüyor çok fazla biriktirmezmiş. Kendisiyle ilgili her türlü materyali veya anıyı başkasıyla paylaşırmış. Kalemini, kitabını ve eşyasını dağıtırmış. Ailenin desteğiyle bulabildiğimiz kadar kişisel eşyaları olacak. Güzel bir anı odası olacak. Onun doğumundan ölümüne kadar, şehadet şerbeti içtiği ana kadarki hayatını interaktif şekilde anlatan salonumuz olacak. Gençlerimiz ilk geldiği zaman o salona girecekler. O salonda çok akustik bir ortamda 9-10 dakikalık sinevizyon gösterisi olacak. Bahçede gezinti alanı, güzel bir kafesi ve orada ikramlarımız olacak."

Ayhan, Sivas'ta birçok müze ve anı evi yaptıklarını ancak Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'nin yerinin çok özel olduğunu vurguladı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nu çok sevdiğini ve değer verdiğini dile getiren Ayhan, Yazıcıoğlu'nun fikirleriyle kendisinin hayata bakışını şekillendiren biri olduğunu sözlerine ekledi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hatıralarının yaşatılacağı 'Anı Evi' haziranda açılacak
Muhsin Yazıcıoğlu'nun hatıralarının yaşatılacağı 'Anı Evi' haziranda açılacak
Muhsin Yazıcıoğlu'nun hatıralarının yaşatılacağı 'Anı Evi' haziranda açılacak
Muhsin Yazıcıoğlu'nun hatıralarının yaşatılacağı 'Anı Evi' haziranda açılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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Muhsin Yazıcıoğlu'nun hatıralarının yaşatılacağı "Anı Evi" haziranda açılacak - Haberler
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