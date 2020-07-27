Muhsin Yazıcıoğlu'nun evini müzeye dönüştürme çalışmaları
BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğup büyüdüğü evin müzeye dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor.
27.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:26
BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğup büyüdüğü evin müzeye dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor.
Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cengiz Nayman, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve beraberindekiler, Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evde devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyerek, firma yetkililerinden bilgi aldı.
Milletvekili Yılmaz, restorasyon çalışmalarının devam ettiği evin bahçesine, köyün sembolü olan bodur elma fidanı dikilmesini istedi.
İncelemelere Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu da eşlik etti.
Kaynak: AA