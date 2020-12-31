Muhsin Yazıcıoğlu doğum günü ne zaman? Muhsin Yazıcıoğlu kimdir?

Muhsin Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı'dır. Muhsin Yazıcıoğlu bugün, doğum gününde tekrar saygı ve minnetle anılıyor. Yaşasaydı 66 yaşında olacak olan Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, doğum günü ne zaman ne zaman öldü konuları internette araştırılıyor. İşte detaylar...

Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının üzerinden geçen yıllardan sonra hala hafızalardaki yerini koruyor. Siyasi hayatına, henüz öğrenciyken Milliyetçi Hareket Partisi sayesinde adım attı. 2009 yılında miting için bindiği helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Muhsin Yazıcıoğlu bugün yaşasaydı 66 yaşında olacaktı. Peki Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, doğum günü ne zaman ne zaman öldü? Tüm detayları yazımızda.

MUHSİN YAZICIOĞLU DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN? MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasetçidir. Yazıcıoğlu 31 Aralık 1954 tarihinde Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Elmalı köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni tamamladı. Eşi Gülefer Yazıcıoğlu ile burada tanışıp evlenen Muhsin Yazıcıoğlu iki çocuk babasıydı.1968 yılında Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılan Yazıcıoğlu, üniversite eğitimi için 1972'de Ankara'ya geldikten sonra da Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev aldı

. Sırasıyla Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. 1978 yılında faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneği'nin de kurucu genel başkanı oldu. Bu dönemde meydana gelen Bahçelievler ve Kahramanmaraş katliamlarıyla suçlandı, fakat yargı tarafından suçsuz bulunarak serbest bırakıldı. 1980 sonrası yapılan yargılamalarda da yedi buçuk yıl hapis cezası aldı. Sonrasında suçsuz bulunarak serbest bırakıldı. BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 1980 yılına kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkan müşavirliği görevini yürüttü. Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nın başkanlığını yaptı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 25 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen Kahramanmaraş mitinginden Yozgat-Yerköy mitingine hareket etmek üzere bindiği helikopter, bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. Helikopter düştükten sonra İHA muhabiri İsmail Güneş 112 Acil Servis'i aramıştı. Kazadan 48 saat sonra helikopterin enkazı ve Muhsin Yazıcıoğlu dâhil altı kişinin naaşı Keş Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkiinde bulundu. Yazıcıoğlu, daha önce on yedi defa trafik kazası geçirmişti ancak bunların hepsini hafif sıyrıklarla atlatmıştı. Cenazesi, Taceddin Dergâhı'nın bahçesine defnedildi.