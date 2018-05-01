Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi İbadete Açıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımı tamamlanan Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi ibadete açıldı.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Şarkışla ilçesinde yapımına yaklaşık 12 yıl önce başlanılan ve hayırsever vatandaşların desteğiyle inşa edilen caminin açılışı dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Şarkışla Müftüsü Tayyıp Koçer vaaz verdi.

Selimiye Cami'sinin mimarisine benzer özellikte inşa edilen Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nin açılışında yaklaşık 2 bin 500 kişi ibadet etti.

Cemaatle birlikte namaz kılan Sivas Valisi Davut Gül, inşaatı uzun yıllar süren Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nin hayırlı olmasını diledi.

Caminin inşasında tüm Şarkışlalıların emeğinin bulunduğunu dile getiren Gül, "Özellikle Şarkışla Belediye Başkanımız inşaatı bitirme aşamasında, borçları toplu ödemesinde çok ciddi katkılar sundu. Belediye başkanımıza, hayır sahiplerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin, güzel bir eser olmuş." dedi.

Gül, caminin açılışına cemaatin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Güzel bir atmosfer oldu, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun adına yakışır bir cami oldu. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Caminin açılışına Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Osman Özkan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.